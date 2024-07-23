اليوم.. سوما تطرح أغنيتها الجديدة "لم عشمك"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة سوما لطرح أغنيتها الجديدة "لم عشمك"، اليوم، ومن المقرر طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



تفاصيل أغنية “لم عشمك ”



أغنية "لم عشمك "من كلمات صابر كمال ومن ألحان محمد يحيي، ومن توزيع وسام عبد المنعم، ومن إنتاج نصر محروس.



وكانت آخر أعمال المطربة سوما، أغنية ندمانة، التي تم طرحها عام 2016، والتي حققت نجاحًا كبيرًا من خلالها.

كلمات أغنية ندمانة



أنا في حياتك مش أي واحدة والسلام

أنا حبي ليك يا حبيبي عمره ما كان كلام

لو هتنسى، قول على الدنيا السلام

أنا لما حبيتك بجد حبيت قوي

معرفش إن الحب ده عندك رخيص قوي

دا كان مكانك في قلبي عالي، نزل قوي

ندمانة ان انا حبيت بأمانة

زعلانة ع اللي بقيت فيه زعلانة

تعبانة، منك لله بأمانة

أنا الغلطانة م الأول

غمضت عيني وسبتلك نفسي

وبدِّيتك على نفسي



خلاك تشوف قلبي مالوش قيمة

عشان عاشقاك

وندمانة إن أنا حبيت بأمانة

زعلانة ع اللي بقيت فيه زعلانة

تعبانة، منك لله بأمانة.