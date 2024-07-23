رامي صبري يتصدر تريند يوتيوب بأغنية "على بالي"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق النجم رامي صبري نجاحًا كبيرًا خلال الساعات الماضية بعد إطلاقه ثاني أغنيات ألبومه "أنا جامد كده كده" والتي أطلقها باسم "على بالي" حيث حققت مشاهدات عالية وتفاعل كبير من الجمهور على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

واستطاع رامي التواجد في قائمة الأكثر رواجًا والتواجد في تريند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بأغنيته الجديدة.

تفاصيل أغنية على بالي

أغنية على بالي من كلمات مصطفي مدكور وألحان رامي صبري ومحمد علي وتوزيع رامي يسا ومكس وماستر أمير محروس، كمانجة محمد مدحت وجيتار شريف فهمي، بزق شريف فهمي وتوزيع رقمي: فيرال ويف

كلمات الأغنية

على بالي لو عدت علينا سنين

يا واحشني طولت في غيابك فين

الدنيا من بعدك هعيشها لمين

ما الناس شايفين بقى حالي أنا إيه

على عيني عمري وعدى وإنتبعيد

وأنا لسه بحكي في حكايتنا وأعيد

وحياتي مش لاقيلها أي جديد

طب وأنت بعيد قولي اعمل إيه

ليالي حبيبي أنا مش بنساك

ومكمل حياتي وأنا قلبي معاك

بطمن عليك طول ما أنت بعيد وبصبر في قلبي وبستناك.

بقى هان على قلبك اللي بينا وراح

خدت الحنين ومشيت سايبلي جراح

مين اللي عايش في الفراق مرتاح

أنا ليل وصباح مستني الاقيك

لا عتاب يرجّعلي اللي راح ولا لوم

من يوم فراقنا وضهري بقى مقسوم

واديني حسب في السنين باليوم وبنام وبقوم

فاكر لياليك

ليالي حبيبي أنا مش بنساك

ومكمل حياتي وأنت قلبي معاك

بطمن عليك طول ما أنت بعيد وبصبر في قلبي وبستناك.

علي بالي