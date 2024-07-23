نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسناء سيف الدين تخرج من "حرب نفسية" وتنتهي من "نبذة سريعة" وتتجه للساحل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الفنانة حسناء سيف الدين مؤخرًا من تسجيل أغنية "نبذة سريعة"، استعدادًا لطرحها خلال الفترة المقبلة، والأغنية من كلمات محمود البحيري، وألحان أحمد وجيه، وتوزيع ومكس وماستر أحمد وجيه، إشراف غنائي دكتورة أمل إبراهيم.

وسافرت حسناء إلى منطقة الساحل الشمالي لقضاء فترة استجمام هناك، بعد المجهود الذي بذلته خلال الفترة الماضية ما بين العمل على أغنيتها الجديدة، وتصوير أكثر من مسلسل تليفزيوني.

أحدث أعمال حسناء سيف الدين

ومن هذه الأعمال مسلسل "الشبكة"، والذى انتهت من تصويره مؤخرًا في دبى، والمقرر طرحه خلال الأسابيع المقبلة، والعمل سيناريو وإخراج الأردنى سامر خضر، وإنتاج المنتج إبراهيم القشعمى، وهو من بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين من مختلف الدول العربية منهم: من مصر حسناء سيف الدين، من سوريا: خالد القيش يزن السيد وبشار إسماعيل، وفراس إبراهيم، وأندريه سكاف، وسوسن ميخائيل، ومن لبنان نور صعب، داليدا خليل وآلان الزغبي، ومن الأردن عبد الرحمن خضر، وكاترين علي وجميل براهنة، أنور خليل.

أبطال مسلسل حرب نفسية

وتلقت أيضًا حسناء سيف الدين مؤخرًا العديد من ردود الفعل الإيجابية عقب عرض أحدث أعمالها فى الدراما التليفزيونية، وهو مسلسل "حرب نفسية"، والذى شاركت فى بطولته بجانب مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أروى جودة والراحل مصطفى درويش، وجيهان خليل، وأشرف زكي، وعصام السقا، وأيمن عزب، ومحمد الدقاق، والقديرة هالة فاخر، وهو تأليف أيمن الشايب، وإخراج أحمد شفيق.