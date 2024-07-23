ياسمين عبد العزيز تتصدر التريند بعد ظهورها برشاقة ملحوظة في الجيم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 05:25 مساءً - شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها مقطع فيديو خلال تدريباتها الرياضية في صالة الألعاب الرياضية، ودائما ما اعتاد جمهورها على مشاركتها معهم تفاصيلها الفنية والحياتية، وهذا ما جعلها تتصدر محركات البحث على جوجل.

ونشرت ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، تظهر من خلاله وهي تؤدي تدريباتها الرياضية في الجيم، وتتمرن على معدات رياضية مختلفة، معلقة: عُدت.

وفي وقت سابق، تصدرت ياسمين عبد العزيز التريند بعد ظهورها مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة، حيث حققت حلقتها في البرنامج أكثر من 270 مليون مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما أعلنت الإعلامية إسعاد يونس عبر إنستجرام.

وتحدثت ياسمين عبد العزيز، خلال الحلقة، عن سبب انفصالها عن زوجها السابق الفنان أحمد العوضي، حيث أكدت أنه رغم الانفصال لا يزال الحب بينهما، وأنها تكن كل الاحترام والتقدير، إضافة إلى تأكيدها أن الانفصال جاء لظروف مصيرية لا يد لهما فيها لكن الطلاق لم يكن بسبب الخيانة الزوجية كما يزعم البعض.

أعمال ياسمين عبد العزيز

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز تعاقدت مؤخرًا على بطولة مسلسل جديد برمضان 2025، حيث نشرت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور من إتمام تعاقدها مع شركة سينرجي على تقديم بطولة عمل درامي جديد يعرض في موسم رمضان 2025، وذلك بعد غيابها عن السابق الماضي.