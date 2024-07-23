فيلم يتمنى خالد سرحان تقديم جزء ثاني منه.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان خالد سرحان خلال حواره في برنامج عيش صباحك، مع يوسف التهامي وڤانا إمام، عبر إذاعة نجوم إف إم، عن الفيلم الذي يتمنى أن يقدم جزء ثان منه.

فيلم يتمنى خالد سرحان تقديم جزء ثاني منه

وقال خالد سرحان: أتمنى تقديم جزء ثاني من فيلم التجربة الدنماركية مع الزعيم عادل إمام، وأحب نعمل الجزء الثاني والأبطال موجودين والأستاذ عادل موجود ربنا يديله الصحة هو اللي اكتشفني ودعم نجوم كتير وهو أسطورة كبيرة وصعب تكرارها وربنا يديله العمر.

خالد سرحان يسخر من قرار مشاركة اللاعبة شهد سعيد في أولمبياد باريس

ومن ناحية اخري، سخر الفنان خالد سرحان من قرار مشاركة اللاعبة شهد سعيد لاعبة الدرجات في أولمبياد باريس القادمة، نشر صورة له من أحد الأفلام وهو يعتدي على زميل له في الملعب بشكل قاسي، ثم علق على الصورة قائلا: في انتظار المشاركة في أولمبياد باريس السنة دي ان شاء الله

آخر أعمال خالد سرحان

وكان اخر اعمال خالد سرحان هو مسلسل المداح 4 حقق نجاحًا ملحوظًا وقت عرضه في الموسم الرمضاني 2024، ومن بطولة حماده هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محمد عز، تامر شلتوت، وصبحي خليل، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

وايضا شارك في فيلم أولاد حريم كريم، بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، عمرو عبدالجليل، بشرى، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وفؤاد محسن، والعمل من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

أفلام شارك فيها خالد سرحان

شارك خالد سرحان في العديد من الاعمال الفنية، من ضمنهم أفلام: عنترة ابن ابن ابن شداد، كابتن مصر، الجيل الرابع، بابا، تيتة رهيبة، إكس لارج، ابن القنصل، الديكتاتور، مجانين نص كوم، عصابة الدكتور عمر، كامل الأوصاف، علاقات خاصة، السفارة في العمارة، حريم كريم، كان يوم حبك، التجربة الدنماركية، أمير الظلام، فلاح في الكونجرس، كلام الليل، رسالة إلى الوالي، اضحك الصورة تطلع حلوة.

