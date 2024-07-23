نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطل بالصدفة.. تفاصيل شخصية عمرو يوسف في فيلم درويش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل عمرو يوسف في الفترة الحالية التحضير لفيلمه الجديد درويش، ومن المقرر أن يبدأ تصويره قريبًا، نوعيه الفيلم أكشن كوميدي، من إخراج وليد الحلفاوي وإنتاج محمد حفظي، تأليف وسام صبري.

تفاصيل شخصية عمرو يوسف في فيلم درويش

يجسد عمرو يوسف خلال احداث فيلم درويش شخصية درويش المصري، وهو شخص تحول لبطل بالصدفة، سيتم تصويرالفيلم بالكامل داخل مصر.

كيف دخل عمرو يوسف مجال الفن؟

سبق، قال الفنان عمرو يوسف، في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، إنه امتهن عدة وظائف قبل دخول الإتجاه لمجال التمثيل، مشيرا إلى أنه سافر إلى أمريكا عام 2001 بعد تخرجه من الجامعة، وعمل سايس سيارات، وكان لا يتقاضى أجرا بل بقشيش من الزبائن، ثم عمل في محل لبيع المخبوزات وبعد ذلك بدأ دخول مجال الفويس أوفر وقدم بصوته فقط عددا من الإعلانات الشهيرة، وظهوره كموديل في الإعلانات كانت السبب شهرته في دخوله مجال التقديم التليفزيوني والفن.

أحدث أعمال عمرو يوسف

ومن ناحية اخري، كان أحدث أعمال عمرو يوسف هو فيلم ولاد رزق 3، بطولةأحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال، علي صبحي، ومحمد لطفي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، فيدرا، رزان مغربي، ونيكول سعفان، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

آخر أعمال عمرو يوسف

وكان آخر أعمال عمرو يوسف هو فيلم “شقو”، يشاركه البطوله محمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن، تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي،وتأتي قصة فيلم شقو في إطار مليء بالأكشن والإثارة والتشويق والمفاجآت من خلال مجموعة خارجة عن القانون، تجد نفسها في ورطة مع مجموعة أخرى أشد خطورة.

وايضا شارك في مسلسل "الكتيبة 101"، في رمضان الماضى ومن بطولة آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

