عمرو يوسف يكشف عن رأيه في المسلسلات القصيرة

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أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان عمرو يوسف عن ميوله وحبه لتقديم المسلسلات القصيرة، موضحا إنه معروض عليه حاليا مشروعين في الدراما، لكنه لم يتعاقد عليهم.

وقال عمرو يوسف: يمكنني تقديم مسلسلات قصيرة مكونة من 6 أو 8 أو 10 حلقات، لأن كتابتها أسرع ولا تستهلك وقت طويل في التصوير، وحاليًا معروض عليّ مشروعين في الدراما أحدهما 6 حلقات والآخر 8 حلقات، ولكني لم أتعاقد بعد على أي منهم.

عمرو يوسف يعبر عن حبه لـ كندة علوش

ومن ناحية أخرى سبق وقال عمرو يوسف خلال لقائه في برنامج «ET بالعربي»: «سر السعادة إنك تسمع كلام مراتك، وأنا مصر على رأيي ده من زمان»، تحدث أيضًا بعد حضوره مع زوجته كندة علوش في لقاء عن The Pursuit of Happiness،الذي تقدمه دينا غبور قائلا: «احنا معندناش سر السعادة، محدش عنده سر السعادة، أنا اتبسطت في لقائي في بودكاست W، واستفدت منه واستفدت من كلام كندة علوش، كلنا عايشين ندور على لحظات السعادة».

كيف دخل عمرو يوسف مجال الفن؟



سبق، قال الفنان عمرو يوسف، في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، إنه امتهن عدة وظائف قبل دخول الإتجاه لمجال التمثيل، مشيرا إلى أنه سافر إلى أمريكا عام 2001 بعد تخرجه من الجامعة، وعمل سايس سيارات، وكان لا يتقاضى أجرا بل بقشيش من الزبائن، ثم عمل في محل لبيع المخبوزات وبعد ذلك بدأ دخول مجال الفويس أوفر وقدم بصوته فقط عددا من الإعلانات الشهيرة، وظهوره كموديل في الإعلانات كانت السبب شهرته في دخوله مجال التقديم التليفزيوني والفن.

آخر أعمال عمرو يوسف

وكان آخر أعمال عمرو يوسف هو فيلم ولاد رزق 3، بطولةأحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال، علي صبحي، ومحمد لطفي، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، فيلم “شقو”، يشاركه البطوله محمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن، تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي،وتأتي قصة فيلم شقو في إطار مليء بالأكشن والإثارة والتشويق والمفاجآت من خلال مجموعة خارجة عن القانون، تجد نفسها في ورطة مع مجموعة أخرى أشد خطورة.