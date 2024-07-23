الخميس.. أمينة خليل في ضيافة إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الفنانة أمينة خليل، يوم الخميس المقبل، ضيفة على الإعلامية إنجي علي، في برنامجها "أسرار النجوم"، المذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، ومن المقرر أن تكشف خلال الحلقة عن كثير من الأسرار حول حياتها والخاصة ومشوارها الفني، كما تتحدث عن كواليس آخر وأحدث أعمالها الفنية.

ونشرت الصفحة الرسمية لراديو "نجوم إف إم" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، البوستر الرسمي للحلقة، وعلقت عليه قائلة: "استنوا يوم الخميس النجمة أمينة خليل في برنامج أسرار النجوم الساعة 8 مساءً".

أحدث أعمال أمينة خليل

وتنتظر الفنانة أمينة خليل عرض فيلمها الجديد "إكس مراتي" مع الفنان هشام ماجد والفنان محمد ممدوح، وذلك يوم 24 يوليو الجاري.

أبطال وصناع فيلم "إكس مراتي"

ويشارك في بطولة فيلم "إكس مراتي" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: هشام ماجد، أمينة خليل، محمد ممدوح، ومصطفى غريب وعلى صبحي، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، والفيلم فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب.

أحداث فيلم "إكس مراتي"

وتدور قصة فيلم إكس مراتي في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر هشام ماجد خلاله بشخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية.