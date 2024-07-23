نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفوشيا.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث اعمالها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة كارولين عزمي جمهورها ومتابعيها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”، صورا جديدة لها من ديو تامر حسني وبهاء سلطان التي طرحته إحدى شركات الاتصالات.

إطلالة كارولين عزمي

أطلت كارولين عزمي بفستان فوشيا، اعتمدت لمسات جريئة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال أنوثتها، تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

أحدث أعمال كارولين عزمي

طرحت احدي شركات الاتصالات أغنية تجمع النجم تامر حسني والنجم بهاء سلطان، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ويعتبر هذا الظهور بعد فترة كبيرة من لقائهما سويًا في بعض الأغاني أبرزها "راجعلى ليه" وأغنية "قوم اقف"، وشهد الكليب الذي قدمه النجمان تامر حسني وبهاء سلطان ظهور النجمتين كارولين عزمي ودارين حداد، واتسم الكليب بحالة من البهجة والسعادة التي تتناسب مع أجواء الصيف.

وايضا شاركت في مسلسل الوصفة السحرية كان آخر أعمال الفنانة كارولين عزمي، وهو من بطولة الفنانة شيري عادل، وحقق العمل نجاح فني وجماهيري كبير، تدور الاحداث في إطار دراما اجتماعية مثيرة، حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك، يقع بين يديها كتاب «الوصفة السحرية لزواج ناجح» الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه «سنة أولى زواج» فتظل تقرأ في سطوره بنهم دون توقف لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ «دينا» على إثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

اخر اعمال الفنانة كارولين عزمي

وكان اخر اعمال الفنانة كارولين عزمي هو مسلسل “حق عرب”، تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، ومن بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، كارولين عزمى، وليد فواز، دنيا المصري، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسلات شاركت فيها كارولين عزمي

شاركت كارولين عزمي في عدة مسلسلات: ورا كل باب، قوت القلوب، ونحب تاني لية، الحرامي، عمر ودياب، قيد عائلي، حدوتة مُرة، الشارع اللي ورانا، فوق السحاب، سرايا حمدين، أبو العروسة، الأب الروحي، الحلال، رمضان كريم، أبو العروسة، الأب الروحي، ملف سري، الاختيار 3، حق عرب.