حورية فرغلي ضيفة يارا أحمد في أولى حلقات نجمك مع يارا

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أحمد جودة - القاهرة - حورية فرغلي تكشف مفاجأت لأول مرة مع يارا أحمد في "نجمك مع يارا"

تحل الفنانة حورية فرغلي ضيفة على برنامج "نجمك مع يارا"، والذي من المقرر انطلاق أولى حلقاته من الغد على شاشة قناة هي.

تفاصيل حلقة حورية فرغلي في برنامج" نجمك مع يارا"

ومن المقرر أن تكشف الفنانة حورية فرغلي عن العديد من المفاجأت أثناء اللقاء، وتكشف لأول مرة عن سبب رفضها للتنبي وعن علاقتها العاطفية التي تعيشها حاليًا وتأثرها بوالدتها وعن مفاجأت أخرى في مسلسلها سيما ماجي وأعمالها المقبلة.

أحدث أعمال حورية فرغلي

جدير بالذكر إنه تنتظر حورية فرغلي عرض مسلسل سيما ماجي، وتدور أحداث مسلسل سيما ماجي، في إطار اجتماعي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.



ابطال مسلسل سيما ماجي



مسلسل سيما ماجي، بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، وإنتاج OP Media الدكتور أحمد القصاص - الحسن هاشم، فوتوغرافيا أحمد ماهر، وإخراج تامر السعدني.

موعد عرض برنامج "نجمك مع يارا"



يذكر إنه يعرض برنامج نجمك مع يارا كل يوم أربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 10 صباحًا وإعادة يوم الخميس في الساعة 1 بعد منتصف الليل على شاشة قناة هي.