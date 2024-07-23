نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ممدوح وهشام ماجد ومعتز التوني أبرز حضور "إكس مراتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم اليوم العرض الخاص لفيلم " إكس مراتي" بأحد السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر وذلك بحضور أبطاله.



حضر العرض الخاص النجم محمد ممدوح، هشام ماجد، ياسمينا العبد والمخرج معتز التوني.

وتدور قصة فيلم إكس مراتي في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر هشام ماجد خلاله بشخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية.

ويشارك في بطولة فيلم "إكس مراتي" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: هشام ماجد، أمينة خليل، محمد ممدوح، ومصطفى غريب وعلى صبحي، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، والفيلم فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب.