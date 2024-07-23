نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الصحة مشيدا بمسلسل «بالطو»: دفعني لأراجع منظومة التكليف بأكملها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إنه شاهد مسلسل «بالطو»، مردفا: «قابلت بطل العمل والمخرج والمنتج، تعلمت منه، عندما تكون الدراما محترمة وجميلة ولها رسالة جعلتني أراجع منظومة التكليف بأكملها».

وأضاف «عبدالغفار»، خلال حوار خاص ببرنامج «كلام في السياسة»، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المسلسل يجسد 100% من الواقع، متابعا: «مسلسل عبقري، بعيدا عن الحبكة الدرامية، أنا معني بالجزء الخاص بتكليف طالب متخرج من كلية الطب لأماكن بعيدة عنه لا يعرف أي شيء عنها».

وتابع: «بدأنا في تنظيم كورسات تدريبية لكل الخريجين قبل تكليفهم في كل ما سيقابلهم ويرونه، وراجعنا بداية من الحصول على جواب التكليف وإجراءاتها، وما يتم الآن في إجراءات التكليف هو ما كان يحدث لشخص تخرج منذ 50 عاما، وهذا ما سنغيره بشكل كبير، وهذه المسلسلات التي لها معنى يكون لها تأثير كبير ونتعلم منعا ونحسن من أدائنا منها».