نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألفت عمر بإطلالة جديدة في العلمين وتستكمل تصوير فوبيا قريبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لفتت الفنانة ألفت عمر الأنظار بإطلالتها الجديدة في فعاليات حفلات مهرجان العالم علمين والتي حصدت إعجاب الكثيرين.

أحدث أعمال ألفت عمر



على صعيد آخر تنتظر ألفت عودة تصوير مسلسلها الجديد فوبيا والذي تلعب فيه دور صديقة الفنانة نيرمين الفقي المقربة ولكنها في الوقت نفسه تشعر بالحقد تجاهها ما يخلق الكثير من الأحداث والأزمات.



تفاصيل مسلسل “فوبيا”



المسلسل ينقسم لمجموعة من القصص هذه هي إحداها وتشارك الفت بطولة هذه الحكاية مع نيرمين الفقي وامير صلاح الدين وغادة طلعت.



وفي القصص الأخرى كل من سوسن بدر ورانيا يوسف وناهد السباعي.

المسلسل من تأليف أحمد عزت وإخراج رؤوف عبد العزيز.



والتي التقت ألفت معه في فيلم لم يعرض بعد بعنوان الميثاق وتدور أحداثه في اقتباسة جديدة لقصة فاوست الذي يعقد اتفاقا مع الشيطان ويلعب البطولة فتحي عبد الوهاب بينما تلعب الفت عمر دور زوجته.



تفاصيل مسلسل “السر”



وتنتظر الفت أيضا عرض مسلسل السر مع النجوم حسين فهمي ونضال الشافعي ومايا نصري ومن إخراج محمد حمدي.