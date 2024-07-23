لقاء سويدان: حبي لحسين فهمي جعلني أتنازل عن حقوقي قبل الزواج

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 10:28 مساءً - كشفت النجمة لقاء سويدان كواليس لجوئها إلى القضاء قبل سنوات، للحصول على حقوقها المادية الشرعية من طليقها، الفنان حسين فهمي، قالت إنها لم تلجأ الى القضاء بدافع الانتقام أو حبّاً بالمال.

وأضافت: "كنت بحاول أثبت إني لو عاوزة آخد حقي هاخده... ربنا قال في مهر وفي مؤخّر، والمهر من شروط الزواج، وأنا تنازلت بإرادتي وبحب شديد عن كل ده قبل الزواج لإني كنت مش فارقة معايا حاجة غير إني بحبه".

لقاء سويدان وحسين فهمي

وأشارت لقاء سويدان إلى دور لعبته امرأة في مشاكلها مع طليقها الفنان حسين فهمي قائلةً: "في واحدة مش هذكرها لأنها أقل من إني أذكرها، الرسالة دي موجّهة ليها بنسبة 50%، وإذا كانت سبب في الطلاق ربنا مش هيسيبها، لكن هي مش حبيبة".

واختتمت: "أنا قلت قبل كده إنه مكانش خاين وكان زوج مخلص جداً، ومكانش في حد غيري في حياته وقت ما كنا متجوزين".

كشفت الفنانة لقاء سويدان خلال تصريحات تليفزيونية أنها ستكمل عامها ال 50 خلال الأيام القادمة.

وأضافت لقاء سويدان قائلة : أحلى فترة بالنسبة لي ولصاحباتي هي سن الأربعين، لأنك طول الوقت بعد الأربعين عايزة تبسطي نفسك بأقل إمكانيات".

وتابعت لقاء سويدان: من الممكن أن أتزوج من شخص أصغر مني، المشاعر ملهاش سن لكن لازم يبقى في حد معين".

وأشارت قائلة: لو إتجوزت حد أصغر مني بكتير في حاجات مش هقدر أعملها.

وعن زواجها من الفنان حسين فهمي قالت : لو إتجوزت حد أصغر مني بكتير في حاجات مش هقدر أعملها، مش هقدر أخلف لو هو عايز يخلف، وجسديا في حاجات أكيد هيبقى عنده طاقة فيها وأنا مش نفس الطاقة، وإقباله على حاجات معينة في الحياة بتفكير ثلاثيناتي مختلف عن هدوئي أنا".

وكانت أعلنت الفنانة لقاء سويدان عن دخولها المستشفى لإجراء عملية جراحية، وذلك بعد أيام من وعكتها الصحية المفاجئة.

ونشرت لقاء سويدان صورة لها من داخل المستشفى وعلقت عليها قائلة: "الموعد السنوي للعملية.. ربنا يقطعها عادة".

وكانت تعرضت الفنانة لقاء سويدان، لوعكة صحية مفاجئة، منذ أيام، خلال تقديمها برنامجها المذاع على احدى القنوات الفضائية مما استوجب نقلها إلى أحد المستشفيات.

وبناء على طلب الأطباء، أجرت "لقاء" بعض الفحوصات، لمعرفة سبب الأزمة الصحية الحالية.

من ناحية أخري، تجسد لقاء سويدان خلال أحداث مسلسل “الوصفة السحرية” شخصية سيدة متحررة في التفكير والشكل والملابس، لاسيما وأنها عاشت معظم حياتها خارج مصر، وهى أم لطفلة وفى نفس الوقت أخت الفنان إسلام جمال، وتعيش في المجمع السكنى الذى تدور فيه أحداث العمل ويتواجد فيه معظم الشخصيات، وتحدث العديد من المواقف بيهم في إطار إجتماعى لايت.