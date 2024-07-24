نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النجوم يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم " X مراتي " | صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت الشركة المنتجة العرض الخاص لفيلم ( X مراتي)، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، وإخراج معتز التوني، وبطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد أوتاكا، خالد كمال، مصطفى غريب، علي صبحي واخرون. ومن إنتاج Films Bulletproof احمد يوسف ومصطفي صقر.

واحتفل نجوم وصناع فيلم ( X مراتي ) بالعرض الخاص وسط حضور كبير من نجوم الفن والصحافة والإعلام في سينما فوكس مول مصر.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حيث الطبيب النفسي يوسف الذي يتولى إصدار تقرير نفسي عن المجرم الخطير طه حتى يتم الإفراج عنه من السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته سحر ووالد ابنها.