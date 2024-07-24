حمادة هلال يروج لأحدث أعماله الغنائية "حصل"(فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان حمادة هلال لأحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل إسم "حصل"، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "هلال" مقطع فيديو من كواليس تصوير كليب الأغنية، وعلق عليه قائلا:" مش كنت مروقك..؟ حصل، ساندك ومفوقك..؟ حصل، والحلو مدوقك..؟ حصل، ساقيني المر ليه؟.. قريبًا أغنية حصل".

آخر أعمال حمادة هلال

ويذكر أن آخر أعمال حمادة هلال الفنية، هو مسلسل "المداح 4– أسطورة العودة"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال فترة عرضه، في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "المداح 4"

وشارك في بطولة مسلسل "المداح 4" بجانب الفنان حمادة هلال، نحبة من نجوم الفن، أبرزهم:خالد سرحان، هبة مجدي ،فتحي عبدالوهاب، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محمد عز، وهلا السعيد، ويظهر خلال الأحداث عدد من ضيوف الشرف منهم دياب وسهر الصايغ ومحسن محي الدين ومحمد نجاتي وأشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل "المداح 4"

وتدور أحداث مسلسل المداح الجزء الرابع حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث أن حمادة هلال القائم بدور الشيخ صابر المداح في قيامه بالتخلص من الجن الكبير الذي يقوم بمواجهته، ويتم هذا بعد ان يقوم الشيخ بحرق قبيلة هند بنت الأحمر في آخر الجزء الثالث وهذا الذي تم إذاعته في موسم رمضان قبل الماضي عام 2023.