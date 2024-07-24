نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. كارمن سليمان تطرح ثاني أغاني ألبومها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة كارمن سليمان لأحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان "يا حرام معلش" وهي ثاني أغاني ميني ألبوم حبايب قلبي.

ونشرت كارمن سليمان البوستر الدعائي الخاص للأغنية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت عليها معلقة: "ياحرام معلش تاني أغنية من ميني ألبوم حبايب قلبي الخميس 25 -7 الساعة 7 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى".

آخر أعمال المطربة كارمن سليمان







يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان، أغنية "حبايب قلبي"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، والكليب من إخراج ساندي.



لقد حققت أغنية "حبايب قلبي" نجاح كبير عند عرضها، وتفاعل معها الجمهور بشدة، ولقد حصدت الأغنية ١٤٣ ألف مشاهدة على منصة "يوتيوب" منذ عرضها حتى الآن.



كلمات أغنية "حبايب قلبي" لكارمن سليمان





قولوا لحبايب

قلبي اللي بيفرحولي

يدعولي من قلوبهم

الفرحة تم تم تم

هانت وبانت

والله دي هتبقى ليلة

وأنتم نحوا عيلة

ده وجودكم مهم مهم مهم

دي الفرحة جاية

من بعد شوقة

هتروق وتحلى

ولا أحلى روقة

واللي يحبنا هيحبلنا الخير

ماهو برده يحقلنا

من بعد ما ياما استنينا

نفرح وتنور منازلنا

ياللي مخاصمنا

إحنا نسينا الخصومة

مانتاش محتاج عزومة

ده كفاية علينا تهل تهل

الدنيا رضيت والأيام بتصالحنا

يبقى أنا وأنت اتصالحنا

والبعد مابينا يقل يقل

دي الفرحة جاية

من بعد شوقة

هتروق وتحلى

ولا أحلى روقة

واللي يحبنا هيحبلنا الخير

ماهو برده يحقلنا

من بعد ما ياما استنينا

نفرح وتنور منازلنا

