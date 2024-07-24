نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني شنودة يكشف لـ ‏ It’s Show Time مفاجآت حفل فرقة المصريين في مهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الموسيقار هاني شنودة تحضيراته للمشاركة بفرقة المصريين لأول مرة في مهرجان العلمين بدورته الثانية، متمنيًا أن يظهر الحفل في أفضل صورة.

تصريحات هاني شنودة

وقال شنودة خلال لقائه مع برنامج It’s Show Time المذاع عبر قناة الحياة: نستعد لمفاجآت في حفلنا بمهرجان العلمين، وسنقدم أغنية أوقات أشوف ملامحك وأغنية لما كان البحر أزرق.

أما عن طقوسه قبل إحياء الحفلات، أردف: أُفضل رش برفان قبل العزف على البيانو، حيث أن الرائحة الزكية تعطي إشارات انتباه للمخ، ويجعله يبدع أكثر وفي حالة سعادة.

وأشار شنودة إلى أن فرقة المصريين عادت من جديد من خلال مسلسل حالة خاصة، مضيفًا: المسلسل عرض معظم أغاني الفرقة، ومن ثم تفاجئ الجمهور بوجود أغاني ذات قيمة وإيجابية مثل أغانينا.



تفاصيل برنامج “It’s Show Time ”



الجدير بالذكر أن برنامج It’s Show Time يذاع عبر شاشة قناة الحياة يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، وتقدمه المذيعة دينا حويدق وسمر نعيم.