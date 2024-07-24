بكلمات مؤثرة.. مصطفى كامل ينعي المطرب الراحل سيد السمان

القاهرة - محمد ابراهيم -

توفى، فجر اليوم، المطرب والملحن النوبى سيد السمان، ويعتبر السمان من نجوم الطرب الأسوانى الجعفرى والنوبى،

حيث حرص نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل على نعي أسرة الراحل من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،



وأرفق بتعليق قال فيه: "لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله الأخ العزيز المحترم سيد السمان فى ذمة الله.. الله يرحمك يا سيد ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".



وأضاف: "آخر مرة يوم 7/3 جاء سيد السمان ليودعنى.. سيد كان سعيد جدًا بزيادة المعاش وزيادة العلاج ظنًا منه أن العمر باق لنستمتع به، وها هو تليفزيون الحياة يذكرنا دائمًا بأن القريب رحل والغريب رحل والغنى رحل والفقير رحل والسمين رحل والنحيف رحل والكبير رحل والصغير رحل والقوى رحل والضعيف رحل والخائن رحل والوفى رحل والصادق رحل والكاذب رحل، ولن ينفعك مكرك يوم تلقى خير الماكرين الحكم العدل".

تعليقات الجمهور على منشور مصطفى كامل

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات البقاء والدوام لله، انا لله وانا اليه راجعون، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



كما نعاه وكيل نقابة المهن الموسيقية دكتور عاطف إمام حيث نشر على صفحتة قائلا "البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون الزميل الفنان طيب القلب الأستاذ سيد السمان فى ذمة الله وندعوا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وخالص العزاء لكل محبيه وللأسرة الصبر والسلوان".