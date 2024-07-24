خالد سرحان عن الجزء الخامس من مسلسل "المداح":نبشر الجمهور بشرة خير

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان خالد سرحان، اليوم، ضيفا في برنامج "عيش صباحك"، مع الإعلامي يوسف التهامي والإعلامية فانا إمام، والمذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، وكشف خلال اللقاء عن كواليس التحضير للجزء الخامس من مسلسل "المداح".

وقال "سرحان":" كل الناس عايزين جزء جديد من المسلسل لكن الموضوع صعب إنك لازم تعمل حاجة أعلى من اللي فات وده الصعب في موضوع الأجزاء لأنك لازم تقفل حلو، لأن كمان موضوع المسلسل شائك ولو مش مقنع 100% هيقلب كوميدي، لكن إحنا بنحضر كويس وبننتج كويس والمؤلفين بيبحثوا كتير وبيقدموا حاجات بين السطور خلال المشاهد ".



وأكد "سرحان" وجود جزء خامس من "المداح" ،قائلا: "نبشر الجمهور بشرة خير أن المداح الجزء الخامس انشالله يتعمل لرمضان 2025 ".



وتطرق في حديثه عن شخصيته في مسلسل "المداح" ،قائلا:" شخصية حسن هي نقطة في بحر لأنها بتاعت الضحك جوه مسلسل رعب فعلشان تظبط ده ما ينفعش تمشي على نفس النمط خلال كل الأجزاء ولازم يبقى الكوميديا من جوه الموقف نفسه".

أبطال وصناع مسلسل "المداح 4"

وشارك في بطولة مسلسل "المداح 4" بجانب الفنان حمادة هلال، نحبة من نجوم الفن، أبرزهم:خالد سرحان، هبة مجدي ،فتحي عبدالوهاب، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محمد عز، وهلا السعيد، ويظهر خلال الأحداث عدد من ضيوف الشرف منهم دياب وسهر الصايغ ومحسن محي الدين ومحمد نجاتي وأشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل "المداح 4"

وتدور أحداث مسلسل المداح الجزء الرابع حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث أن حمادة هلال القائم بدور الشيخ صابر المداح في قيامه بالتخلص من الجن الكبير الذي يقوم بمواجهته، ويتم هذا بعد ان يقوم الشيخ بحرق قبيلة هند بنت الأحمر في آخر الجزء الثالث وهذا الذي تم إذاعته في موسم رمضان قبل الماضي عام 2023.