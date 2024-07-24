لهذا السبب.... راشد الماجد يتصدر تريند جوجل في السعودية



القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر إسم النجم السعودي راشد الماجد تريند محركات بحث جوجل في السعودية،عقب انتشار أنباء حول طرحه ألبومة الجديد بعنوان استحالة، الجمعة المقبل، بألحان الموسيقار الدكتور طلال، بعد غياب دام 11 عامًا عن إصدار الألبومات.



تفاصيل ألبوم استحالة



ويضم ألبوم استحالة 14 أغنية، كتبها العديد من الشعراء، أبرزهم الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن، والأمير خالد الفيصل، وأحمد علوي، والراحل نزار قباني، وعلي مساعد، والراحل مساعد الشمراني، وخالد المريخي، ومحمد بن فطيس.



وسبق للموسيقار طلال وراشد أن تعاونا في عدة أعمال، مثل: يقول راشد، يا أهل الهوى، خطا أشوفه، الليل والناس، إلا هذا، إضافة لعدد من الأعمال الوطنية الأخرى.



آخر ألبومات راشد الماجد



والجدير بالذكر آخر البومات راشد الماجد بعنوان مصيبة، الذي صدر في عام 2013، وضم آنذاك 15 أغنية: قربي، ما جانا نوم، تحدونا، البياع، ويلو، تحسب أنك، مصيبة، كل تغني لي، زودتها، تذكرين، راحت علي، حلال فيه الجرح، يا قلبي، محلاه، يقول راشد.

