نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب..محمد سامي يوقف تصوير مسلسل "إش إش" لـ مي عمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أوقف المخرج محمد سامي تصوير مسلسل "إش إش " والذي كان من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني 2025، ويرجع السبب لانشغاله باجازته مع زوجته مي عمر في الساحل الشمالي على أن يتم استئناف التصوير بعد انتهاء الإجازة الصيفية والعودة إلى القاهرة.



تصريحات محمد سامي بشأن إش إش



وسبق، وتحدث المخرج محمد سامي خلال حلوله ضيفًا هو وأبطال مسلسل «نعمة الأفوكاتو» على الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية"، عن تحضيره لمسلسله في رمضان 2025 من بطولة زوجته الفنانة مي عمر، ولكن هذه المرة وعد الجمهور برؤيتها في شكل مختلف تمامًا عن الأعمال التي سبق وقدمتها، وقال: "العمل القادم مسلسل لرمضان 30 حلقة مش 15 حلقة، بدأت كتابته ووصلت للحلقة الـ17، إحنا هنخفي أي معلومات دلوقتي، مي عمر هتطلع بشخصية مختلفة".

اخر اعمال المخرج محمد سامي



وكان اخر اعمال محمد سامي هو مشاركته في رمضان العام الماضي مع زوجته مي عمر في مسلسل “نعمة الأفوكاتو” الذي حقق نجاحا كبيرا.

أحداث نعمة الأفوكادو

وتدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة الفنانة “مي عمر” في إطار درامي، حيث تعمل المحامية الطموحة “نعمة” والتي تقوم بدورها “مي عمر” على مساندة زوجها الفاشل الذي لا يتحمل مسؤولياته، لكي ينجح في حياته، والذي يجسده الفنان أحمد زاهر، لكن تتبدل حياتها 180% بعد اكتشافها خيانته لها، وتحاول الانتقام منه.

فريق عمل مسلسل نعمة الأفوكادو

المسلسل بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر، وتأليف: محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج: محمد سامى، وإنتاج شركة مها سليم.