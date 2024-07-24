نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خيري سالم لـ "دوت الخليج الفني": "الوصفة السحرية" يطرح مشاكل البيوت المصرية.. وهذا سبب تقديمه في 45 حلقة (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع لمساته كمخرج منذ في بعض الأعمال البارزة منها كلبش بكل أجزاءه والإختيار بكل أجزاءه، وحقق نجاح كبير بإخراجه مسلسل "الوصفة السحرية" الذي يعرض حاليًا ويناقش قضايا المتزوجون في البيت المصري بشكل كوميدي.



وحاور دوت الخليج الفني المخرج خيري سالم ليكشف له عن سبب التحمس لهذه التجربة وسبب تقديمها في 45 حلقة.

وإليكم نص الحوار:



ما سبب تحمسك لخوض تجربة الوصفة السحرية ؟



سبب التحمس لخوض تجربة الوصفة السحرية هو أن المسلسل يطرح بعض من المشاكل التي تتواجد حاليًا في معظم البيوت المصرية.

المسلسل ملئ بعدد كبير من الممثلين..فهل كان هناك صعوبة في توجيه كل هذا العدد ؟

كم الممثلين الذي يتواجدون بالمسلسل توجيهم كان من أسهل مايمكن لكونهم جميعًا فنانين محترفين ويفهمون جيدًا معنى عمل فني وكانوا جميعهم مطيعين جدًا وحبهم للمسلسل وحبهم لأدوارهم وتفهمهم لطبيعة العمل كل هذا أدى لسهولة توجيهم

وهل كان هناك صعوبة في تسكين هذا العدد في الأدوار ؟



لم أواجه أي صعوبة في تسكين الأدوار وبمجرد ما بيتم إرسال الورق للممثل سرعان ما يتحمس للموضوع لأنه يناقش قضايا تملاء معظم البيوت.

من من الممثلين الذين تفاجئت بهم أثناء التصوير ؟



تفاجئت بكل الممثلين وتحمسهم وحبهم للموضوع وبصراحة تفاجئت من حالة الجو الأسري الذي كانت موجودة خلف الكاميرا بين كل الممثلين وفريق العمل بالكامل.

يقال أن مسلسلات الأوف سيزون بقت كلها مواضيع اجتماعية..فما رأيك في ذلك ؟



هذا شيء صحي جدًا لطرح مشاكلنا الإجتماعية التي تتواجد داخل بيوتنا بعيدًا عن زخم وزحمة مسلسلات السيزون.

لماذا تم أختيار نوعية الـ 45 حلقة لتقديم مسلسل الوصفة السحرية ؟



بالنسبة لمسلسل الوصفة السحرية، فهو 45 حلقة لأن الموضوع يتحمل ذلك لأن المشكلات لا تنتهي داخل البيوت ويتحمل أكثر من ذلك

ما دام الموضوع يتحمل ذلك فلما لا.

هل شاهدت عمل من قبل وتمنيت أن تعيد إخراجه بشكل أفضل؟



كان نفسي أقدم أعمال كتير تم تقديمها قبل ذلك، ولكن لا أفضل إعادة التجربة لأنها نجحت واستمتعنا بها كما هي،

والأفضل أننا نبحث عن مواضيع أخرى لكي لا نشتت ونبعد الناس عن حبها لأعمال رسخت ونجحت وفي أزهاننا جميعًا ونحبها كما صنعها أبطالها

في رأيك ما هى العوامل الأساسية لنجاح العمل ؟

أهم عوامل النجاح بالنسبة لي في أي عمل فني هو الورق المصاغ بصورة يحبها المشاهد وبنفس الوقت لا يفتقد للمتعة لكي لا يهرب مننا المشاهد.

هل يوجد أعمال فنية جديدة الفترة المقبلة ؟



سوف يعلن عنها في حينها من خلال الشركة المنتجة وقريبًا سيحدث هذا.