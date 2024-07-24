نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل طرحها... كارمن سليمان تخطف الأنظار ببوستر يا حرام معلش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد الفنانة كارمن سليمان لطرح أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل اسم "يا حرام معلش" وهي ثاني أغاني ميني ألبوم حبايب قلبي، والأغنية من كلمات منه القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع توما.

حيث شاركت "كارمن" جمهورها بالبوستر الدعائي الخاص للأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام،

وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيها: "ياحرام معلش تاني أغنية من ميني ألبوم حبايب قلبي الخميس 25 -7 الساعة 7 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى".

آخر أعمال الفنانة كارمن سليمان

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان، أغنية "حبايب قلبي"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، والكليب من إخراج ساندي.

لقد حققت أغنية "حبايب قلبي" نجاح كبير عند عرضها، وتفاعل معها الجمهور بشدة.

كلمات أغنية "حبايب قلبي" لكارمن سليمان



قولوا لحبايب

قلبي اللي بيفرحولي

يدعولي من قلوبهم

الفرحة تم تم تم

هانت وبانت

والله دي هتبقى ليلة

وأنتم نحوا عيلة

ده وجودكم مهم مهم مهم

دي الفرحة جاية

من بعد شوقة

هتروق وتحلى

ولا أحلى روقة

واللي يحبنا هيحبلنا الخير

ماهو برده يحقلنا

من بعد ما ياما استنينا

نفرح وتنور منازلنا

ياللي مخاصمنا

إحنا نسينا الخصومة

مانتاش محتاج عزومة

ده كفاية علينا تهل تهل

الدنيا رضيت والأيام بتصالحنا

يبقى أنا وأنت اتصالحنا

والبعد مابينا يقل يقل

دي الفرحة جاية

من بعد شوقة

هتروق وتحلى

ولا أحلى روقة

واللي يحبنا هيحبلنا الخير

ماهو برده يحقلنا

من بعد ما ياما استنينا

نفرح وتنور منازلنا