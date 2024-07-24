نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز تصريحات نسليهان أتاغول في برنامج ABTalks في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

نجحت النجمة التركية نسليهان أتاغول في خطف قلوب الجماهير خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج ABTalks.

وقالت: "زوجي قادير أوغلو وقع في غرامي من النظرة الأولى، وقبلت به لإيماني بالحب من أول نظرة، وأحببته مع مرور الوقت".



وأضافت: "معرفة العالم كله بزواجي والحديث عنه طوال الوقت أمر صعب ولكنه واقع لا مفر منه، ولكنني أحب التمثيل وأرغب في الاستمرار بالعمل فيه، وطالما أفعله سأكون دائمًا أمام عيون العامة، وزواجي جذب الكثير من الأنظار حول العالم وأتفهم ذلك".



وتابعت:" تزوجت من قادير أوغلو منذ 9 سنوات، ومجرد موعد رائع يجمعنا يتكلف أقل من 20 دولار أفضل بكثير من الهدايا الثمينة الباهظة، وأود أن أتخيل نفسي أنني في بحيرة وأتسلق قمة جبل وبجانبي الشخص الذي أحبه، يكفي أن حبيبي بجانبي".

تفاصيل مرض نسليهان



كما تحدثت نسليهان عن مرضها وإصابتها بمتلازمة الأمعاء المتسربة وذلك بسبب تناولها الأغذية المعدلة وراثيًا والأطعمة المعبأة والخضروات في غير موسمها، وهو ما تسبب لها في الشعور بالقلق المستمر ونوبات الهلع، وكان من الممكن أن تصاب بأمراض أخرى مثل السرطان والتصلب المتعدد وأمراض خطيرة أخرى

وو صلت: "كان معروف عني أني أقدر أحفظ 20 صفحة في ساعة، ولما تعبت مقدرتش أحفظ صفحتين في ساعة، وكنت أشعر طوال الوقت بغضب كبير بداخلي، وفقدت وزني بشكل حفظ 20 صفحة في ساعة، ولما تعبت مقدرتش أحفظ صفحتين في ساعة، وكنت أشعر طوال الوقت بغضب كبير بداخلي، وفقدت وزني بشكل كبير ووصلت لـ 43 كيلو، وفقدت القدرة على اتخاذ القرارات".

واختتمت: "ذات يوم كنت ذاهبة إلى التصوير وشعرت بالتعب فجأة ووقتها لم أتمكن من الاتصال بالطبيب وفقدت وعيي لمدة 6 ساعات، وحينها أخذني قادير إلى إسطنبول ووقف معي كثيرًا".

مشاركة نسليهان أتاغول في مسلسل الحب في أيام الإحتلال



وعلى صعيد آخر، تنتظر نسليهان أتاغول، طرح أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم الحب في أيام الاحتلال، وهو دور مختلفًا عما قدمته من قبل، حيث تبتعد فيه عن الأدوار الرومانسية.

والمسلسل يدور في حقبة زمنية قديمة، تحديدًا في عام 1918، وتدور أحداثه خلال الحرب، وتجسد فيه نسليهان شخصية سيدة روسية تُدعى فيرا غريغوف، وتقوم بدور جاسوسة عند العدو لمصلحة الأتراك.