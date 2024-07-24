نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم..الجمهور على موعد مع 3 أغنيات من ألبوم "هو الأساس" لـ حماقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان محمد حماقي لطرح 3 أغنيات جدد من ألبومه الجديد “هو الأساس” اليوم الأربعاء عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وقد أعلن حماقي عن موعد طرح الأغنيات وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

نشر بوسترات الأغاني الثلاثة وعلق عليها قائلاً : "استنوا ٣ أغاني جداد الأسبوع ده؛ "صدمة" و"شاغل عيون الناس" و"بناقص" من ألبوم "هو الأساس" يوم الأربع الساعة ٦ على يوتيوب وكل منصات الموسيقى".

آخر أعمال الفنان محمد حماقي

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح مؤخراً الفنان محمد حماقي أولي أغنيات ألبوم "هو الأساس" الذي حملت اسم "واكلة الجو" وقد لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها وتصدرت تريند يوتيوب.

وأغنية "واكلة الجو" هي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع تميم.

كلمات أغنية "واكلة الجو" لـ حماقي

أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة

واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة

ضرب نار دمار دي مش بتهدا

جامدة مش هزار

أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة

لأ بجد فينها وفين همّ

حد شاف جمال كده بالذمة

دايسة ع الزرار

واكلة الجو

اليوم بوجودها احلوّ

هفضل 100 سنة هنا لو

قدامي عينيها الحلوين دول

واخدة الناس

بالرقة وبالإحساس

أنا عيني عليها يا ناس

إيه اللي بتعمله فيا ده معقول

أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة

واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة

ضرب نار دمار دي مش بتهدا

جامدة مش هزار

أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة

لأ بجد فينها وفين همّ

حد شاف جمال كده بالذمة

دايسة ع الزرار

أنا جنبي واحدة الجمال يغير منها

والقمر يموت يبقى مكانها

واللي شافها مرة بيدمنها

مايصادفش نوم

وأنا ع العموم بقول وأحب أعرّفها

لو مافيش مضايقة أنا هخطفها

خطفة م اللي هتحب تشوفها

مني كل يوم

واكلة الجو

اليوم بوجودها احلوّ

هفضل 100 سنة هنا لو

قدامي عينيها الحلوين دول

واخدة الناس

بالرقة وبالإحساس

أنا عيني عليها يا ناس

إيه اللي بتعمله فيا ده معقول

أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة

واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة

ضرب نار دمار دي مش بتهدا

جامدة مش هزار

أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة

لأ بجد فينها وفين همّ

حد شاف جمال كده بالذمة

دايسة ع الزرار

تفاصيل ألبوم "هو الأساس" لـ محمد حماقي

ويضم ألبوم حماقي الجديد 10 أغنيات يتم طرحهم تباعًا وتعاون حماقي في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وعلى رأسهم الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين والذي كتب لحماقي أكثر من أغنية في هذا الألبوم، كما يتعاون حماقي مع وسام عبد المنعم وتوما.