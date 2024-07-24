نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التريندات مش في مصلحة الفنان ونجوم التيك توك مفروضين علينا... أبرز تصريحات خالد سرحان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن الفنان خالد سرحان أن يخطف الأنظار من خلال ظهوره ببرنامج عيش صباحك على نجوم إف إم، وكشف خالد عن رأيه بالسويشيال ميديا والتربندات، وغيرها من الأمور.

خالد سرحان: مش ببقى فاضي دايما للسوشيال ميديا



وقال :"لست متفرغه السوشيال ميديا في كل الأوقات ولذلك بلجأ لشخص متخصص، وأنا معايا شخص واحد فقط لأني مش ببقى فاضي دايما للسوشيال ميديا".





وأضاف : "هو بس بيقول لي الناس مشغولة بإيه وبتتكلم عن إيه فببدأ أشوف لحد ما نطلع بإفيه حلو لأني واحد من الناس وبحب أسخر زي المصريين بالظبط لكن طبعا بأدب".

خالد سرحان: التريندات مش في مصلحة الفنان



وتابع : "التريندات وصناعتها مش في مصلحة الفنان، اعمل التريند بشغلك أو بمشهد قوي ويببقى هو ده التريند".

وأشار : "لأنك لازم تقرب من الجمهور بحدود لأنك في الآخر مثل أعلى، ما تبقاش متواجد طول الوقت، ولازم تبقى عزيز، وفي حتة معينة الناس شايفاك عالي، لأنك ممكن تتزحلق وتنزل للقاع".

خالد سرحان: نجوم التيك توك مفروضين علينا

وواصل : "في نجوم في التيك توك والمجال بقوا مفروضين علينا، هو ممكن يبقى كاراكتر مطلوب، زي مثلًا ما أستاذ داوود عبد السيد جاب شعبان عبد الرحيم في مواطن ومخبر وحرامي ووظفه صح".

وأكد : "لكن مش مجرد أجيبه أعمل بيه أي حاجة، الثلاثي شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي كانوا بيعملوا الأول حاجات على النت وبعدين جم في فترة هم اللي شالوا الكوميديا بعد 2011".

واختتم "يمكن أنا غلس في الاختيارات شوية ومش منتمي لمجموعة معينة لكن منتمي لنفسي، وأنا مش بحب الكوميديا اللي بالعافية لكن بحب الكوميديا اللي مبنية على موقف مش مجرد إفيهات ورا بعض".

أعمال ينتظرها خالد سرحان



يشارك خالد سرحان كضيف شرف في فيلم لوكاندة دلال وهو من إخراج شادي لينين الرملي بمشاركة عمر متولي، بجانب وأيضًا فيلم آل شنب مع ليلى علوي وسوسن بدر ومحمود البزاوي.