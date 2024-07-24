نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل طرحها..تعرف على فريق عمل أغنية "القبول نعمة" لـ سامو زين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان سامو زين لطرح ثالث أغنيات ألبوم "الحب" فالأغنية الثالثة من الألبوم تحمل اسم "القبول نعمة" وقد أعلن الفنان سامو زين عن موعد طرح الإعلان الرسمي للأغنية وذلك مساء أمس عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي حيث نشر قائلاً: "(القبول نعمة) الأغنية الجديدة الإعلان الرسمي غداً".

استوري سامو زين

فريق عمل أغنية “القبول نعمة”

وأغنية "القبول نعمة" هي من كلمات الشاعر أحمد جابر وألحان محمد شحاته.

حيث أعلن كلاً من الشاعر أحمد جابر والملحن محمد شحاته عبر صفحاتهم الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن تعاونهم في الأغنية.

حيث نشر أحمد جابر قائلاً: "القبول نعمة".

ونشر محمد شحاته قائلاً: "الأغنيه رقم ٦ مع اخويا الكبير الفنان ساموزين القبول نعمة قريباً".

نجاح الأغنيات التي طرحت من ألبوم"الحب"

حقق الفنان سامو زين نجاحًا كبيرًا بأغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "الحب" حيث أنه قد طرح منه اغنيتان وهم "الحب" و"كارثة" الذي لقوا نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي الذي طرحوا فيها، وقد احتلوا الأغنيات التريند عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وأيضًا عبر موقع "انغامي".

تفاصيل أغنية "كارثة" لـ سامو زين

والجدير بالذكر أنه قد طرح منذ يومين الفنان سامو زين أحدث أغنياته وهي أغنية "كارثة" وتعد هي ثاني أغنيات الألبوم الجديد الذي من المُقرر أن يطرح باقي أغنياته خلال الفترة المقبلة، وقد حققت أغنية "الحب" نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها.

وقد وصلت نسبة مشاهدات أغنية "كارثة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 224 ألف مشاهدة، وقد طرحت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وأغنية "الحب" من كلمات أحمد جابر، وألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج إسماعيل الابرص.

تفاصيل أغنية "الحب" لـ سامو زين

والجدير بالذكر أنه قد طرح مؤخرًا الفنان سامو زين أحدث أغنياته وهي أغنية "الحب" وتعد هي أول أغنيات الألبوم الجديد الذي من المُقرر أن يطرح باقي أغنياته خلال الفترة المقبلة، وقد حققت أغنية "الحب" نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها.

وقد وصلت نسبة مشاهدات أغنية "الحب" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 683 ألف مشاهدة، وقد طرحت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وأغنية "الحب" من كلمات أحمد جابر، وألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج إسماعيل الابرص.