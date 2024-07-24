نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل تصويره..تعرف على تفاصيل مسلسل حبيبة لـ سهر الصايغ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تصدر اسم مسلسل حبيبة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما تعاقدت عليه الفنانة سهر الصايغ، ويتساءل الجمهور حول طبيعة المسلسل وفكرته قبل انطلاق تصويره.

تفاصيل مسلسل حبيبة لسهر الصايغ

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق ويتكون مسلسل حبيبة من 15 حلقة ضمن المسلسلات القصيرة، التي سيتم طرحه خارج السباق الرمضاني، ومن المقرر أن يكون مسلسل حبيبة من تأليف مجدي صابر وإخراج عبد العزيز حشاد، إنتاج محروس المصري.



سهر الصايغ تنتظر فيلم اتنين × واحد

تستعد الفنانة سهر الصايغ بطلة في فيلم اتنين × واحد وكشفت سهر الصايغ عن تفاصيل دورها حيث تجسد من خلاله فتاة تعمل في ورشة عمل ميكانيكا مع والدها، وهي تعمل معه بعد أن حصلت على دبلوم صنايع لكي تساعده فهى إبنته الوحيدة ومرتبطة به إرتباط كبير.



أبطال فيلم اتنين × واحد



ويشارك في الفيلم أيضًا كل من الفنانة عبير صبري ومحمد جمعة وعلاء مرسي وباسم سمرة ومحمود حافظ ومحمد رضوان وسما إبراهيم وشاهيستا سعد ويوسف عامر ومايا فارس، إشراف على الكتابة أمين جمال تأليف محمد فتحي عبد المقصود ومحمد أبو السعود وإخراج أحمد عبد العال، وإنتاج إسحاق إبراهيم وإشراف على الإنتاج عبد الله منصور.

آخر أعمال سهر الصايغ



يذكر أن تألقت سهر الصايغ في الموسم الرمضاني الماضي بعملين دراميين حققت من خلالهما نجاحًا كبيرًا وهما المداح “أسطورة العودة” حيث جسدت شخصية الجنية مليكة التي تحاول الانتقام من صابر المداح وشاركها في العمل حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، محمد عز، أحمد خالد صالح، حنان سليمان، هبة مجدي، هلا السعيد، محسن محيي الدين، وشاهيستا سعد، وتأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

كما تألقت في مسلسل المعلم أيضًا من خلال شخصية زمزم زوجة مصطفى شعبان وشاركها في العمل مصطفى شعبان، ويشاركه عدد من الفنانين أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، أحمد بدير، والعمل الدرامي من إخراج مرقس عادل، تأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرجي.