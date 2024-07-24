نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد جمال سعيد يشارك الجمهور كواليس "وتر حساس" بصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نشر الفنان أحمد جمال سعيد من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري صورة تجمعه بالفنان محمد علاء والمخرج وائل فرج من كواليس مسلسل "وتر حساس" على أنغام جامدين جامدين لـ تامر حسني.

تفاصيل مسلسل وتر حساس



المسلسل مكون من 45 حلقة، ويدور في إطار تشويقي رومانسي حول 3 سيدات، ويجسد تميم عبده دور والد إنجي المقدم ويظهر أحمد جمال سعيد بدور شقيقها، فيما تقدم عايدة فهمي دور والدة صبا وتظهر هاجر عفيفي بشخصية شقيقتها، ومن المقرر بدء التصوير المسلسل بعد العيد بأسبوعين.

أحداث وتر حساس



وأوضح وائل فرج في تصريحات صحفية،أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، حول خبايا النفس البشرية في العلاقات بين أقرب الناس، مضيفًا: على سبيل المثال ممكن تتعامل مع شخص معين بطريقة معينة ولكن تكتشف بعد فترة أنه بقى حد تاني لما ضغطت على الوتر الحساس اللي كان مخبيه عن الناس.

آخر أعمال أحمد جمال سعيد



يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال سعيد هو مشاركته في مسلسل كامل العدد الذي عرض في موسم رمضان الماضي لعام 2024، ومسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، صدقي ضخر، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، عمرو جمال، ألفت إمام، سمر علام، تميم عبده، ميران عبد الوارث، جاسيكا حسام الدين، حمزة دياب، سيليا محمد سعد، مالك عماد ويوسف ويونس باسم وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.



قصة مسلسل كامل العدد:



شهدت أحداث مسلسل "كامل العدد" الحلقة الأخيرة أحداث مشوقة مؤثرة منذ بدايتها، وكشفت ليلى (دينا الشربيني) أن أولادها وأولاد زوجها أحمد (شريف سلامة) هم السبب في كل ما حدث، لتخبر زوجها بكل ما حدث، ويتصالحا أخيرًا، وتعتذر له لإنها لم تصدقّه من البداية.