وزير الثقافة يشهد احتفال السفارة المصرية بالأردن بذكرى ثورة 23 يوليو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 08:25 صباحاً - أحمد فؤاد هنو: نستذكر في هذا اليوم المجيد بكل فخر وإجلال إنجازات ثورتي 23 يوليو و 30 يونيو وفضلهما على نشر الثقافة والمعرفة

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصرية، الاحتفالية التي نظمها السفير محمد سمير، سفير مصر بالمملكة الأردنية الهاشمية، احتفاءً باليوم الوطني المصري، الذي يوافق الذكرى 72 لثورة يوليو، وذلك بمقر سفارة مصر بالأردن، بحضور عدد من الدبلوماسيين، والضيوف، من الجانبين المصري والأردني.

وتوجه وزير الثقافة، بالتهنئة، لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى جميع أبناء الشعب المصري بتلك المناسبة.

وقال وزير الثقافة في تصريحات على هامش الاحتفالية: "أحدثت ثورة 23 يوليو العظيمة، نقلة نوعية في مسيرة مصر، وتركت بصماتها على تاريخ الأمة ".

وأكد هنو، أن ثورة 23 يوليو لم تكن مجرد ثورة سياسية فحسب، بل كانت ثورة ثقافية وفكرية شاملة، فقد آمنت الثورة بأهمية الثقافة في بناء الإنسان المصري، وجعلت من نشر الوعي وتنمية الفكر مرتكزًا أساسيًا لمشروعها النهضوي.

وتابع وزير الثقافة: "إننا ونحن نحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو، نستذكر بكل فخر وإجلال إنجازات ثورتي 23 يوليو، و 30 يونيو، وفضلهما على نشر الثقافة والمعرفة، وإنشاء العديد من المؤسسات الثقافية، ودعم الفنانين والمثقفين، وتشجيعهم على الإبداع، والتعبير عن آمال الشعب المصري وطموحاته".

واختتم وزير الثقافة، قائلاً: "نؤكد عزمنا على المضي قدماً صوب طريق التقدم والازدهار، لتحقيق آمال وتطلعات الدولة المصرية في بناء الوعي الثقافي، وتعزيز مكانة مصر، كمركز ثقافي إقليمي، وحماية هويتنا، لتحيا مصر دائمًا وأبدًا".