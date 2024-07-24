أتوبيس الفن الجميل يصطحب أطفال الكيت كات في جولة بمصر القديمة

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أحمد جودة - القاهرة - اصطحب أتوبيس الفن الجميل، عددًا من أطفال مكتبة خالد بن الوليد العامة بالكيت كات، في جولة جديدة بحي مصر القديمة، ضمن أجندة الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة.

جولة حول المتحف القبطي

بدأت الفعاليات بزيارة للمتحف القبطي، تعرف خلالها الأطفال على تاريخ إنشائه بمصاحبة دينا إسحق، أخصائي التربية المتحفية، بجانب الاستمتاع بمشاهدة ما يشمله من قطع نسيج، ومسارج، وأفاريز جصية ذات زخارف نباتية، والأيقونات التي تمثل صورا لأفراد عاشوا في حقب زمنية سابقة، تم تنفيذها بألوان التمبرا بدرجة عالية الثبات.

وتواصلت الجولة بتفقد عدد من الأماكن الأثرية الموجودة بالمنطقة منها الكنيسة المعلقة، وكنيسة مارجرجس، مع التعرف على تاريخ كل منهما وما يشتملاه من مقتنيات.

الاستخدام الآمن للتكنولوجيا

واختتمت الفعاليات مع لقاء بعنوان "الاستخدام الآمن للتكنولوجيا" أكدت خلاله يمنى حسين، على ضرورة الاعتدال في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تجنبا لآثارها السلبية، موضحة أهمية التعامل بإيجابية مع التقنيات الحديثة وتوظيفها لخدمة الفرد والمجتمع، تلاه ورشة عمل تشكيلات بالكانسون الملون تدريب سارة علي.

أقيمت الفعاليات ضمن برنامج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، استمرارًا لجولات مكثفة يقدمها أتوبيس الفن الجميل للأطفال خلال الإجازة الصيفية.