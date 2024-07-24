الليلة.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان علي الحجار لحفله الجديد، اليوم الأربعاء، على مسرح ساقية الصاوي بالزمالك، حيث قدم لجمهوره مجموعة كبيرة من أغانيه المميزة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

حديث علي الحجار عن أغنيته المميزة

وفي وقت لاحق، تحدث علي الحجار خلال لقائه ببرنامج "معكم" مع منى الشاذلي عن أغنية "أجمل حاجة بجد فيكي مش عنيكي"، التي كتب كلماتها صديقه صلاح عبدالله. قال الحجار: "لقيت أستاذ صلاح ناشرها على صفحته على فيسبوك.. عجبتني الكلمات جدًا.. وصادف أننا كنا في عزومة مع بعض ومعنا شادي مؤنس الذي قام بتلحين الأغنية بشكل رائع، فقررنا تصويرها على الفور".

وأضاف: "اتكلمت مع شادي مؤنس ليلحن المقطع، فشجع صلاح عبد الله على إكمال الأغنية. وبعدها شادي مؤنس سمعني مقطع صلاح عبد الله في التليفون، والتقينا وصلاح أحب الأغنية جدًا بعد تلحينها".

علاقة جديدة بين صلاح عبد الله وشادي مؤنس

واسترسل الحجار: "بعدما اقتنع صلاح عبد الله، تطورت العلاقة بينه وبين شادي مؤنس حتى انتهى الأول من الأغنية كاملة".

دار الأوبرا تستضيف الليلة الثانية من مشروع "100 سنة غنا"

يذكر أن دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، استضافت الليلة الثانية من المشروع الفني "100 سنة غنا"، المقام بالتعاون مع النجم علي الحجار. تضمنت الفعالية رحلة فنية استعرضت مشوار الموسيقار محمد فوزي.

تفاعل الجمهور مع علي الحجار وضيوفه

تفاعل الجمهور بحماس مع الفنان الكبير علي الحجار وضيوفه النجوم نادية مصطفى، مصطفى قمر، والمواهب الواعدة سهيلة بهجت، سمير عزمي، شيماء يسري. رافقتهم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو يوسف صادق، لتسليط الضوء على مشوار الموسيقار الرائع محمد فوزي.

تخللت الفعالية عروض درامية من إخراج عصام السيد، إعداد الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، توزيع موسيقى أحمد شعتوت، وأداء محمود الزيات وأمير عبد الواحد، إلى جانب مادة فيلمية وشهادات من كبار الملحنين عن الموسيقار الراحل وأعماله.