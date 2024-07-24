أحمد سلامة عن عبلة كامل: من الشخصيات النادرة ولم تتغير منذ بدايتها وعودتها مكسب للفن

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد سلامة خلال لقائه التليفزيوني أمس مع الإعلامية يمني بدراوى عبر برنامج "حواديت الناس" بقناة الشمس، عن غياب الفنانة عبلة كامل عن الساحة الفنية مؤكدََا أنها من الشخصيات النادرة التي لا تتكرر كثيراََ، فهي على قدر عبقريتها وقوتها كممثلة على قدر بساطتها، بالإضافة لأنها لم تتغير مطلقاََ منذ بدايتها حتى الآن.



وأشار أحمد سلامة إلى أنه ليس على اتصال مباشر بها، ولكنه بصفته عضو بمجلس نقابة المهن التمثيلية دائماََ يطمئنون عليها، والجميع طلب منها عودتها للتمثيل مرة أخرى، ولكنه يخمن ان كسوفها هو السبب.



أحمد سلامة: عبلة كامل عودتها مكسب للفن



وأكد سلامة ان الفنانة الكبيرة عبلة كامل تنتمي لمدرسة السهل الممتنع، وعودتها مكسب كبير للفن المصري، ومن ان تعامل معها في مسلسل "ليالي الحلمية" وهو يعتبرها من عمالقة الفن الذين سبق وتعامل معهم في بدايته.

وكشف سلامة أنه ينتمي لجيل تعلم ممن سبقوه من عمالقة الفن، فقد شارك في 3 أفلام مع يوسف شاهين وتعامل مع العملاق محمود المليجي، وتعلم منه الهدوء، مؤكداََ أنه دائماََ ينصح الممثلين الشباب بأنهم لو أرادوا من الفن الفلوس والشهرة فقط عليهم بترك هذه المهنة، لكن لو دخلوا الفن بسبب حبهم للتمثيل بالتأكيد سوف ينجحون.

أحمد سلامة يتحدث عن أصدقاؤه في الوسط الفني

أما عن صداقته بالفنان محسن محيي الدين، فأشار أنه صديق عمره وشقيقه الذي لم تلده امه، وعن الفنان الراحل عبد الله محمود، فقال عنه، ان علاقته به كانت وطيدة للغاية، وبعد رحيله فقد توازنه وشعر بصدمة كبيرة أكثر من صدمته بعد وفاة والده ووالدته، وتغيرت نظرته للحياة، ورحيل الفنان ممدوح عبدالعليم اصاب الوسط الفنى كله بصدمة عنيفة.

وأشار سلامة إلى أن العمل النقابي

يحتاج لمجهود كبير ووقت مضاعفة، حتى أنه قدم مسلسلاََ واحداََ خلال 3 سنوات.

تصريحات أحمد سلامة عن ابنته سارة

وعن ابنته الفنانة سارة سلامة علق أحمد إنها إذا ركزت في التمثيل سوف تكون من اهم الممثلات، مؤكدََا أنها تأخذ الأمور ببساطة عكس ما يعتقده البعض، وأنه لم يندم مطلقاََ على دخولها الفن، وأثناء الهجوم عليها بسبب الهوت شورت لم يكن هذا حسب رغبتها.



واختتم سلامة قائلاََ: "سارة واخدة مني كل طباعي، ونصيحتي ليها دائما تختار الدور الصح، انا عندي 7بنات وولدين وكلهم حبابيي اووي البنات حبيبة ابوهم أما الولاد. كأنهم تلاجة معدية في البيت، منار وزينب وساره بيمثل ا، وكريم كنت حظلمه لو كان مثل لإنه مبرمج كمبيوتر وانا في التمثيل مبجاملش".