نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو المصري يروج لتعاونه مع مسلم في "كفاية فراق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الشاعر عمرو المصري لأحدث أعماله الغنائية الجديدة "كفاية فراق"، للمطرب مسلم، حيث شارك جمهوره صورة مسلم والكشف فريق الأغنية من خلال الستوري الخاص به بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفق بتعليق قال فيه:" قريبًا مع أخويا وحبيبي الفنان مسلم كفاية فراق من كلماتي STAYTUNED" والأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان محمود أنور، جيتار مصطفى نصر.



آخر أعمال عمرو المصري

يشارك أن آخر أعمال عمرو المصري أغنية الدنيا رايقة للنجمة داليا مبارك.

كلمات اغنية الدنيا رايقة داليا مبارك



جاور السعيد تسعد وتتهنى

قرب ونقي ودوق الفرحة واتمنى

الاحلام ببلاش مش هتدفع اي كاش

الحلو جاي خلاص فاضل عليه سنهَ

روق دي الدنيا رايقة

متحبش المضايقة

عاكس فيها وغازلها

متدوقش وتجادلها

وافتح للفرحة سكة

واجري وامسك ف ديلها



ودع احزانك ودع

كُتر التفكير بيصدع

مشيها وهي تمشي

ارمي الورق المتقطع

ميل ع الدنيا ميل

لو بختك كان قليل

بكره يكتر ويكتر

اول ما الليل يليل

ارقص دي الدنيا سكر

علي إيه أصلا تفكر

هويلها هواها بحري

سوق الايام دي وأجري

اسمع مني الكلام ده

ده كلام ب فلوس ومغري

ودع احزانك ودع

كُتر التفكير بيصدع

مشيها وهي تمشي

ارمي الورق المتقطع

ميل ع الدنيا ميل

لو بختك كان قليل

بكره يكتر ويكتر

اول ما الليل يليل

روق كده وفرفرش ياعم

دي الدنيا رايقة

