عمر كمال يروج لأحدث حفلاته الغنائية الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان عمر كمال لأحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام فى دبي، حيث شارك جمهوره بالبوستر الرسمي للحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:" حفلة دبي يوم 3 أغسطس".

تعليقات الجمهور على منشور عمر كمال

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ألف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، ناطرينك، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال عمر كمال

يشار أن آخر أعمال عمر كمال أغنية قطر جيلك لـ عمر كمال وحسن شاكوش، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



كلمات أغنية قطر جيلك عمر كمال وحسن شاكوش



واحدة واحدة ياقطر جيلك

عارف ان مفيش بديلك

انتي اصلا مين يجيلك

في الدلع ولا الجمال

عادي خليهم يقولو

القمر فوق مين يطولو

دا البطل لحظة وصولو

خطوتو بتعمل زلزال

بطل مجاش اللي ينيمو

ويقف قصاد سحره ويهزمه

كل اللي يتحدوكي سلموا

يا نمبر وان ف الجامدين

عرشك مجاتش اللي تهدده

منك مفيش وبيستوردوا

وياعيني بيحاولوا يقلدوا

وبردو جنبك مش باينين



كلو يصحالو ويفوقلو

دا الفرس نازل بتقلو

ممكن الملعب يروقلو

اصحو وحش الكون حضر

مين على الكوكب دا قدو

كلهم قدامو هدو

لا صراحة الله يهدو

ممنوعات والعود خطر

عسل قمر من غير أفورة

لا شغل ميكب ولا فلترة

لمبة كده ماشية منورة

كشاف جمالك يعمي العين

اسد وعودك عود مفتري

تتحسدي لازم تتبخري

فتحتي نفسي على الجمبري

وع الجواز وما ليكي يمين



بشويش على الأرض حبة

الشارع مش حمل دبة

خف حبة تزيد محبة

احنا مش قدك يا جامد

حد فيكو يروح يقولو

يهدا بالجمدان دا كلو

لو لمحتو انا مش هحلو

ده اللي خلا مشاعري قامت

دا انا ازلزل الكوكب زلزلة

بس تقوليلي بحبك يلا

وتحطي لينا صورة ع الحالة

وسهم راشق بين قلبين

عاشقك وعشقي ملوش ترجمة

يا ملاك رقيق نازل من السما

بطلت من بعدك رمرمة

ونويت اكمل نص الدين

