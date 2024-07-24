اليوم.. محمد شاهين يطرح أغنيته الجديدة "الحب بسعر المصنع"

يشار أن آخر أعمال محمد شاهين أغنية ملعونة المشاعر، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012