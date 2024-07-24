قصور الثقافة تُطلق فعاليات برنامج ”المواطنة” بقرية كوم اللوفي بالمنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 02:25 مساءً - ضمن برامج وزارة الثقافة لتعزيز قيم المواطنة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، شهد الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات برنامج المواطنة، بقرية كوم اللوفي بمركز سمالوط بالمنيا، أمس الثلاثاء، بحضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، ورحاب توفيق مدير عام ثقافة المرأة، والمهندس تامر توحيد عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط، وعدد من مبدعي سمالوط ومسئولي الثقافة والتربية والتعليم، وحضور جماهيري كبير لأبناء القرية.

أكد "ناصف" أهمية الدور الذي تقدمه الثقافة في تشكيل الوعي، معربًا عن سعادته بالإقبال الكبير الذي شاهده من أطفال وشباب القرية على المشاركة في الفعاليات، وأكد أهمية برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة في نشر التسامح والقيم الإيجابية ومجابهة العنف والتطرف، وأن وزارة الثقافة ممثلة في هيئة قصور الثقافة تدعم تنفيذه في سياق برامج العدالة الثقافية وبناء الإنسان للوصول بالخدمة الثقافية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا في الفعاليات المخصصة للأطفال والشباب للمشاركة في المسابقات والمبادرات الإبداعية التي تطرحها الوزارة خلال الإجازة الصيفية ومنها "مصر ترسم" و"مصر تقرأ".

وبدأت الفعاليات التي أقيمت بمدرسة الشهيد رمضان حسن شقراني الابتدائية تفقد الورش الفنية المشارك بها أطفال القرية ومنها ورش الفنون التشكيلية والرسم الحر، وأقيمت بإشراف الفنانة إيمان محمد، وورشة الأشغال الفنية مع الفنانة ماهيتاب نبيل.

وعلى المسرح استهلت الفعاليات بالسلام الوطني،

اعقبه "لقاء مع مسئول" تحدث فيه أحمد عمران - منسق مبادرة حياة كريمة بمجلس ومدينة سمالوط، عن إنجازات الدولة المصرية مؤكدا أهمية نشر الوعي بالمشروعات القومية التي تم إنشاؤها على أرض الواقع.

وأقيم معرض ومنفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة ويضم أقساما تتضمن كتبًا في الأدب الروائي والأدب المترجم وقسم لكتب الأطفال والأسرة وقسم للكتب التاريخية بأسعار مخفضة.

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة الطفل للفنون الشعبية والتي قدمت باقة من الفقرات الاستعراضية التراثية منها "الصيادين"، "التنورة " و"الدراويش".