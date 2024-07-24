نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ليلة مصرية " لمواهب الأوبرا بالمهرجان الدولي لأطفال السلام بالمغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وانطلاقًا من عمق العلاقات الثقافية والتاريخية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية الشقيقة أعدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد برنامجًا فنيًا حافلًا للمشاركة المصرية في فعاليات الدورة السادسة عشر للمهرجان الدولي لأطفال السلام التي تستمر حتى الثلاثاء ٣٠يوليو في مدينتي الرباط وسلا بالمملكة المغربية،حيث تنطلق عروض طلاب مركز تنمية مواهب الأوبرا اليوم الأربعاء ٢٤ يوليو تحت عنوان " ليلة مصرية " وتتضمن باقة مختارةمن الرقصات المستوحاه من الفلكلور المصري من تصميم وتدريب الفنانة عيشة فؤاد وتحت إشراف مديرها الفني الدكتور سامح صابر وتتواصل عروض مواهب الأوبرا على مدار ليالى المهرجان.



المهرجان الدولي لأطفال السلام

يأتي هذا التواجد المصري تأكيدًا على تميز الفن المصري وقدرته على المساهمة في نشر رسائل السلام والتفاهم بين الشعوب، من خلال تقديم عروض فنية تعكس التراث المصري العريق وتساهم في تعزيز الروابط الثقافية بين مصر والمملكة المغربية الشقيقة.



وزارة الثقافة المصرية

كما تحرص وزارة الثقافة المصرية عبر قطاع العلاقات الثقافية الخارجية على تعزيز التواصل الثقافي بين مصر ودول العالم وإتاحة الفرصة للمواهب الفنية المصرية المتميزة فى المشاركات الخارجية للاطلاع على ثقافات متنوعة، مما يساهم في تطور وعيها الفني والثقافي.