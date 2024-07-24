الارشيف / فن ومشاهير

شريفة ماهر: 'مبقدرش أتحرك ولا أنام' (خاص)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

القاهرة - محمد ابراهيم - تداول إسم الفنانة القديرة شريفة  ماهر خلال الساعات الأخيرة وخاصةً بعد تداول أخبار عن تعرضها لحادث سير.

و تواصل  دوت الخليج الفني مع الفنانة القديرة ليطمئن على صحتها والتي كشفت لنا عن آخر التطورات الصحية لها “ تعبانة أوى ومش بقدر أقوم ولا أنام ” 

و أردفت “ عندى تآكل في الكتف وإيدي كلها متجبسة وحالتي الصحية  سيئة للغاية ولكن الحمد لله  على كل حال وإني بخير ومحتاجة عملية وهعملها برة مصر إن شاءالله وحركتي داخل المنزل فقط " 

شريفة ماهر 

و اختتم حديثها طالبة الدعاء من جمهورها “ ادعولى ” 

آخر أعمال شريفة ماهر 

جدير بالذكر أن آخر أعمال  الفنانة شريفة ماهر، كان عمل درامى يحمل اسم عزيز على القلب عام 2008 إلا أن وعكة صحية إضطرتها إلى الاعتزال.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا