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الموسيقار راجح داوود يفتح صندوق أسراره في 'سبوت لايت' مع شيرين سليمان

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القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، الموسيقار الكبير راجح داوود 

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تفاصيل حلقة راجح داوود مع شيرين سليمان

 

 ويفتح راجح داوود صندوق أسراره ويتحدث بصراحة عن وضع الموسيقى في السينما ورأيه في أغاني المهرجانات وغيرها من أنواع الموسيقى المختلفة كما يتحدث ايضا عن كواليس يكشفها لاول مرة عن فيلم الكيت كات وعدد من الأعمال التي وضع الموسيقى التصويرية لها، كما يتحدث أيضًا عن فترة الطفولة والشباب في حي مصر الجديدة وكيف اثرت نشأته فيه كما يكشف أيضًا عن هواياته بجانب الموسيقى، كما يكشف أيضًا عن أحدث أعمالية الموسيقية.

 

تفاصيل لقاء أبو

كما تستضيف ايضا في الحلقة المطرب ابو الذي يكشف عن احدث مشاريعيه الغنائية التي سيقوم خلالها بإعادة تقديم التراث الغنائي بشكل جديد، كما يتحدث ايضا عن اكثر المطربين الذين تأثر بهم.

 

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مواعيد برنامج سبوت لايت

 

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيًا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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