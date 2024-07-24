محمد رمضان يطرح أغنية "كبير بلد"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان محمد رمضان، أحدث أغانيه بعنوان «كبير بلد»، على يوتيوب وجميع المنصات الغنائية.

كلمات أغنية «كبير بلد»

و تقول كلمات أغنية «كبير بلد»:أسد.. أسد، أخوك أه يثير جدل، يدور شغب، أسد.. أسد، يا زميلي أه كبير بلد، يا خيول سبق، على القمة دايمًا في أيدي سيفي، والخطوة ثابتة طموحي أعلى، مهزنيش كلام ولاد أبالسة، رزق الهبل على المجانين سعادتك، دماغي سابقة، أسمي ماركة، صغيرين ميعملوش عتاولة، عامل كمين بجد مش هزاولك، مش شايفكوا بجد مفيش منافسة، عندما أتيت أنا، في الساحة أنا ولعتها كلها.

غياب محمد رمضان عن رمضان 2025

سبق، وأعلن محمد رمضان، غيابه رسيمًا عن موسم دراما رمضان المقبل 2025، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث غاب عن السباق الرمضاني الماضي 2024، وكتب رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: رسميًا غيابي عن دراما رمضان 2025.

أحدث أعمال محمد رمضان

ومن ناحية اخر، يستكمل محمد رمضان تصوير فيلم أسود أسود استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، أحمد عبد الحميد. ورزان جمال، وجاءت البوسترات بطريقة تصور الشخصية التي يقدمها محمد رمضان في "أسد أسود" وسط معركة حربية، ولكن في عصرين مختلفين أحدهما حديث والآخر قديم، وايضا يستعد محمد رمضان، لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان «عندما أتيت أنا»، خلال الأيام المقبلة، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

آخر أعمال الفنان محمد رمضان

وكان آخر أعمال الفنان محمد رمضان، أغنية «بمزاجي»، الذي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية، وتصدرت المركز الأول في قائمة الأغاني الأكثر استمتاعا على منصة «أنغامي» في مصر، وايضا مسلسل جعفر العمدة، والتي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مثير، والمسلسل من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، أحمد داش، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد فهيم، جوري بكر، منذر رياحنة، ومن تأليف محمد سامي ومهاب طارق وأخرجه محمد سامي.