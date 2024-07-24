نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة حورية فرغلي تفجر مفاجأة عن سبب رفضها فكرة التبني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت النجمة حورية فرغلي ضيفة على برنامج "نجمك مع يارا"، والذي تقدمه الإعلامية يارا أحمد عبر قناة هي كل يوم أربعاء من كل أسبوع في الساعة 10 صباحًا.

سبب رفضها فكرة التبني

وكشفت الفنانة حورية فرغلي أثناء اللقاء عن سبب رفضها لفكرة التبني، وقالت: كان نفسي أبقى أم، وحصل قبل كده وأتبنيت طفلين وماتوا، كانوا إتنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وحاولت أتبناهم وقالولي مينفعش أخدهم معايا البيت عشان لازم أكون متجوزة وممكن أتكفل بيهم، واتكفلت بيهم 6 سنين وبعدين إتوفوا".

وأضافت: "اللي عندهم عيلة وعندهم ولاد دايمًا بيفكروا إزاي يحافظوا عليهم ولما يكبروا ويجوزوهم، وأنا معنديش الحكاية دي ومعنديش العيلة دي وأنا حاسة إني ربنا موفقنيش في الدنيا".

وتابعت: "ربنا عوضني في موضوع مسرحية رابونزل ده ومكنتش متخيلة إن أنا همثل مع أطفال ولا هيبقى جمهوري أطفال، والأطفال حافظين الكارتون وعارفينه فمينفعش إن أنا أغلط ولا غلطة، وإحساس جميل أوي يكون عندك جمهور كلهم أطفال ودي حاجة جديدة بالنسبالي".

وأوضحت: "في بنت لقيتها بعد العرض جايالي لابسة نفس فستاني ونفس الباروكة، وكان لما حد يسألني سؤال كانت هي تجاوب".

مسلسل سيما ماجي

جدير بالذكر إنه تنتظر حورية فرغلي عرض مسلسل سيما ماجي، وتدور أحداث مسلسل سيما ماجي، في إطار اجتماعي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.



مسلسل سيما ماجي، بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، وإنتاج OP Media الدكتور أحمد القصاص - الحسن هاشم، فوتوغرافيا أحمد ماهر، وإخراج تامر السعدني.





مواعيد برنامج نجمك مع يارا

يذكر إنه يعرض برنامج نجمك مع يارا كل يوم أربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 10 صباحًا وإعادة يوم الخميس في الساعة 1 بعد منتصف الليل على شاشة قناة هي.