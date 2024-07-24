لأول مرة.. محمد مينر وتامر حسني يجتمعان في "الذوق العالي"

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى النجم محمد منير مؤخرًا من تصوير ديو أغنيته الجديدة بالتعاون مع الفنان تامر حسني والتي تحمل اسم "الذوق العالى" بتوقيع الشاعر تامر حسين، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة.

تعد أغنية "الذوق العالى" أول تعاون الذي يجمع بين الكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني وهي من كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم وتوزيع احمد طارق يحيي وإخراج الكليب تامر حسني، وشارك فى تصوير الكليب كل صناع الأغنية.

ومن جانبه، يستعد الكينج محمد منير، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا في عروس البحر الأبيض المتوسط، والمقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 22 أغسطس المقبل، وأعلن عن الحفل عبر حسابه بمنصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».



وروج الفنان محمد منير عن الحفل حيث نشرالبوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه قائلًا: «جمهور إسكندرية العظيم وحشتوني.. حبيت أبدأ الصيف معاكم من مدينة الصيف، البحر والذكريات إسكندرية، مستنيكم يوم الخميس 22/8/2024».

أسعار تذاكر حفل محمد منير في الإسكندرية



وطرحت الشركة المنظمة للحفل، أسعار التذاكر في 4 فئات، وجاءت كالآتي:

الفئة الأولى 300 جنيه.

الفئة الثانية 600 جنيه.

الفئة الثالثة 1000 جنيه.

الفئة الرابعة 2500 جنيه.