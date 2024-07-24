تعرف على اسم فيلم محمد ممدوح الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الفنان محمد ممدوح عرض فيلم إكس مراتي بدور العرض يوم الاربعاء، بعدما أقيم أمس العرض الخاص للعمل بسينما فوكس بمول مصر في مدينة السادس من أكتوبر، بحضور أبطال وصناع العمل، وكان في مقدمة الحضور هشام ماجد وزوجته، أمينة خليل، المخرج معتز التوني، طه دسوقي وزوجته، محمد أوتاكا، وآخرين.

اسم فيلم محمد ممدوح الجديد

يعد محمد ممدوح ضمن المرشحين لفيلم جديد بعنوان السادة الأفاضل، من تأليف مصطفى صقر وإخراج كريم الشناوي، وهو فيلم بلاك كوميدي، وتجري الشركة المنتجة للعمل حاليًا ترشيح باقي النجوم المشاركين بجوار ممدوح في البطولة، ومن المقرر أن ينطلق تصوير العمل منتصف أكتوبر المقبل.

تفاصيل فيلم إكس مراتي

فيلم إكس مراتي، من نوعية الأفلام الاجتماعية الكوميدية، ويدور حول هشام ماجد الذي يقدم شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل، والتي تملك بيوتي سنتر ضمن الأحداث، فيما يقدم محمد ممدوح دور رد سجون وزوج أمينة السابق، والعمل من بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، وأمينة خليل، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أوتاكا وخالد كمال ومصطفى غريب وعلي صبحي، والفيلم من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وإخراج معتز التوني وإنتاج أحمد يوسف.

اخر أعمال محمد ممدوح

وكان اخر أعمال محمد ممدوح هو فيلم أهل الكهف، والعمل يدور في إطار أكشن تشويقي، ومن نوعية الأعمال الملحمية التاريخية، ويتناول قصة أهل الكهف، وهو مأخوذ عن مسرحية لـ توفيق الحكيم، وهو من بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، بيومي فؤاد، أحمد عيد، مصطفى فهمي، هاجر أحمد، صبري فواز، أحمد وفيق، أحمد بدير، رشوان توفيق، والراحل جميل برسوم، والعمل سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.

وايضا فيلم ولاد رزق 3، الذي حقق حتى الآن أكثر من 235 مليون جنيه إيرادات، وهو من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال، علي صبحي، محمد لطفي، وأحمد الرافعي، مع ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، فيدرا، ورزان مغربي، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وقدم محمد ممدوح في فيلم «شِقو» الأكشن بطريقة مختلفة تمامًا، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقي، حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث وراءها تبعات خطيرة، بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، وعدد آخر من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.