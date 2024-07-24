أحمد كامل يطرح أحدث كليباته "شكلى هعيش"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان أحمد كامل، فيديو كليب لأغنية جديدة تحمل عنوان "شكلى هعيش"، على اليوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية الرقمية، ومحطات الراديو، وهى أغنية لها طابع درامى.

تفاصيل اغنيه شكلي هعيش

أغنية "شكلى هعيش" كلمات مصطفى ناصر، وخالد عصام، وألحان خالد عصام، وتوزيع موسيقى، إسلام شيتوس، ومن إخراج بولو، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

كلمات "شكلى هعيش"

عديت نجوم الليل لوحدي وايدي مش جواها ايد

عيطت كام مرة الليلادي عادي يعني واية الجديد

من يجي وحدة وغربتين بجري ورا نفس الخيال

وان خدت خطوة لقلبي قلبي ياخد خطوتين بعيد

وشكلي هعيش سنين جاية

اتوه في الناس واتوه فيا

عمال اداري كتير واتاري ماشي اضيع في السنين

جريت يا وقت ومش فارقلك في الطريق ضيعت مين

مخدوع يا عمر في ضحكتي صدقت اني ضحكتها

ما انا برضه قلبي بيتوجع لو حد حس اني حزين

معلش يعني انا كنت سرحان مش مركز في الكلام

حبيت حاجات في حياتي عادي وشوية وهكون تمام

وبلاش نزود في السوال علشان ماحسش بالوجع

خلينا نمشي خفاف خفاف خلي الواحد يعرف ينام

مشاعر كثيره في أحدث كليبات أحمد كامل

قام أحمد كامل بتقديم أحدث كليباته في صور ومشاعر كثيرة، ربط بينهم بجمل وعبارات خاصة، تظهر في بعض المشاهد، وهذه الجمل والعبارات التي يرددها دائما أحمد كامل ويعرفها عنه الجمهور.

تعاون بين احمد كامل ونجم الراب زاب ثروت

والجدير بالذكر ان النجم احمد كامل ونجم الراب زاب ثروت قد قدما منذ فترة قريبة تجربتهما الأولى معا، وقاما بطرح فيديو كليب أغنيتهما "زى الجنة"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية، ولازالت تواصل النجاح، ومن المقرر أن يقدم أحمد كامل خلال الفترة القادمة مجموعة من الأغنيات بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات.

آخر أعمال الفنان أحمد كامل

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد كامل الغنائية هو طرحه أغنية «زي الجنة» بالتعاون مع مطرب الراب زاب ثروت، وحققت الأغنية صدى واسعًا منذ طرحها عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب