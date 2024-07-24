بالذكاء الاصطناعي.. رضا البحراوي يطرح كليب "لو جاي في سيط"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح المطرب رضا البحراوي برومو أغنيته الجديدة “لو جاي في سيط” عبر القناة الرسمية للسبكي عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي من كلمات حسام موكا، ألحان وليد سمارة، توزيع أشرف البرنس.

كلمات أغنية «لو جاي في سيط»

أنا وحش جيلي ومين قدي من صغري معروف ومعلم

نجاحي تاعبك ومضايقك أصل أنت من الركنه مصدي

هات آخرك ياض، يا بني كله على الله، اللي بتتمناه احنا فصلناه

لو جاي في سيط أمرك بسيط... إنا لما جيت.

تفاصيل أغنية «لو جاي في سيط»

نفذ كليب أغنية «لو جاي في سيط» بالكامل على طريقة الذكاء الاصطناعي AI، حيث كل ظهور في الكليب هو بالتنقنية بدءً من الراقصين وتصممي الرقصات وحتى الالوان والأماكن.، ومن المقرر طرح الأغنية نهاية هذا الأسبوع على كافة المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي.

آخر اعمال رضا البحراوي

وكان آخر اعمال رضا البحراوي، هي أغنية «على الدوغري وبرجوله» التي تم طرحها بداية هذا الشهر واستطاعت ان تحتل المراكز الأولي علي معظم المنصات، وحققت ما يزيد عن المليون مشاهدة، وهي من كلمات سوستا، وألحان طارق عبدالستار ومحمد غنيم، وتوزيع محمد حريقة.

كلمات أغنية «على الدوغري وبرجوله»

أنا الحوار اللي التاريخ قفل كتابه بعده

أنا الردار اللي بتيجوا عنده وتدهدوا

هتروحوا فين يا ولاد يومين

وفي مين هتتحدوا

ع الدغري وبرجولو كلها من البابا مغلولة

ع الدغري وبرجولة كلها من البابا مغلولة حبة عيال جايين في صيت

هيموتوا ويبانوا في الصورة

أنا طلعت حارق دمك

حتى من غير ما أجي جنبك

أنا طلعت حارق دمك

أنت واللي واقف جنبك

هو أنت ليه بتكبر وتخيب

روح شوف حد يعالجك

مالكوش طلب ولا ليكم عازة

طول ما انا فيها أنتوا إجازة

شوفوا لكم شغلانة غير سيرتي

اللي هطوله هيترازى

انا اللي حطيت عليك

ومعيشك في كابوس

يا ابني اللي سحوك مش هينفعوك يا موكوس

لو تترفع الأيادي هتتساوى الرووس

وأنا يا ابني ردي عليك ده لوحده بفلوس كل أما ينزل