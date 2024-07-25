بـ "ركن 3".. دنيا سمير غانم تعود للساحة الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة دنيا سمير غانم، للعودة للساحة الفنية مرة آخرى بفيلم “ركن 3” بعد غياب لفترة من بعد آخر أعمالها في الدراما “جت سليمة” والذي عُرض في شهر رمضان من عام 2023، وفيلم “تسليم أهالي” والذي عرض عام 2022.

وتواصل دنيا سمير غانم تصوير “ركن 3” مع الفنان محمد ممدوح تايسون وهو من إخراج أحمد الجندي، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

كما تواصل دنيا سمير غانم، تصوير فيلمها الجديد “روكي الغلابة”، وتجسد دنيا شخصية بطلة بوكس، حيث إنها تلعب شخصية “روكي” ويتولى تدريبها محمد رضوان، والفيلم من إنتاج السبكي للإنتاج السينمائي ومن إخراج أحمد الجندي.