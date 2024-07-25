رشوان توفيق يكشف سر اسبتعاده من فيلمين لفاتن حمامة.. ما علاقة صالح سليم ؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان القدير رشوان توفيق عن ذكرياته مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة، أثناء التحضير لتصوير فيلم «الباب المفتوح» والذي تم عرضه عام 1963.

وأضاف رشوان توفيق، في لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل المذاع عبر قناة صدى البلد 2، قائلًا: «ليا قصة مع مدام فاتن "غريبة".. رشحني المخرج هنري بركات أنا والأستاذ محمود مرسي ومحمود الحديني لفيلم الباب المفتوح، وروحنا المكتب عنده وصورونا.. وأنا الوحيد اللي اتشالت من الفيلم وعمل الدور الكابتن صالح سليم».

وتابع رشوان توفيق قائلًا: «طبعًا صالح سليم، علامة في كرة القدم والشعب بيحبه، وعرفت بعد كده من تصريحات للفنان الجميل الراحل عمر الشريف أنهم كانوا شلة أصدقاء ولم يخض التجربة غير مرتين بخلاف ابنه هشام سليم كان ممثل رائع الله يرحمه».

وقال رشوان توفيق: «وبعدين مرت السنين وكلمني أستاذ صلاح ذو الفقار، في التليفون وقالي عايز اقابلك بمدام فاتن، أنا بنتج فيلم اسمه "أريد حلًا" وجه قابلني في البيت ومعاه شاب لم يمثل قبل ذلك وهو سعيد عبد الغني الصحفي بالأهرام، وروحنا البيت لمدام فاتن حمامة، وشربنا قهوة.. واحنا الاتنين اتشالنا من الفيلم برضه».

وأوضح رشوان توفيق قائلًا: «بعدها مثلت مع فاتن حمامة في مسلسل ضمير أبلة حكمت، وهي كانت عرفت مين رشوان توفيق من التليفزيون، واطلقت عليا لقب "الراجل الطيب"».