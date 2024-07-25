نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إحالة قضية نجل الفنان أحمد رزق إلى نيابة الطفل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحالت جهات التحقيق، قضية اتهام نجل الفنان أحمد رزق إلى نيابة الطفل، بعد وفاة عامل دليفري متأثرا بإصابته في حادث تصادم بدارجته النارية، إثر اصطدامه بدارجة نجل الفنان بطريق الشيخ زايد.

وقررت جهات التحقيق بالجيزة، استدعاء نجل الفنان أحمد رزق المتهم بدهس عامل الدليفري بدراجته النارية داخل أحد الكمبوندات بمنطقة الشيخ زايد، وذلك عقب وفاة العامل متأثرا بإصابته مساء أمس.



وكانت جهات التحقيق بالجيزة، قررت في وقت سابق إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بكفالة 5 آلاف جنيه، من تهمة تسببه في إصابة عامل ديليفري بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، في حادث سير عكس الاتجاه بدراجته النارية.



وأوضح التقرير الطبي أن المجني عليه يدعى علاء عماد الدين، مواليد 2003، ودخل المستشفى في 28 مايو الماضي، وكان يعاني من باشتباه بنزيف بالمخ وكان فاقدا للوعي وكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالوجه، وتم حجزه، ولم يستجيب للأجهزة والتدخلات الدوائية، وتوفي أمس الجمعة 19 يوليو الجاري.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى المركزي باستقبال طالب بالغ من العمر 15 عامًا وصديقه وعامل توصيل مصابين بكسور وكدمات متفرقة بادعاء حادث تصادم على الطريق.



البداية كانت بانتقال أجهزة الأمن في الجيزة إلى موقع الحادث، حيث تبين اصطدام عمر نجل الفنان أحمد رزق، أثناء تواجده على دراجة نارية وبرفقته صديقه بدراجة أخرى خاصة بدليفري وإصابتهم جميعًا بإصابات متفرقة جراء الحادث، وتبين من التحريات أن الثلاثة مصابون بكسور وسحجات وأصيب عامل الدليفري بكسور بالجمجمة وحالته الصحية متدهورة.